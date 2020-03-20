Коронавирус: Британия закрывает пабы, рестораны и развлекательные заведения

Великобритания с 21 марта закрывает пабы, рестораны и развлекательные заведения для противодействия распространению коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы просим кафе, пабы, бары и рестораны закрыться сегодня как можно скорее и не открываться завтра", - отметил он.

Все ночные клубы, театры, кинотеатры, спортзалы и развлекательные центры также просят "закрыться настолько быстро, насколько это возможно".

В то же время, правительство пока не будет вводить строгие ограничения относительно главной транспортной инфраструктуры, поскольку она необходима для обеспечения жизненно необходимых услуг.

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"Мы просим вас оставаться дома, чтобы защитить нашу систему здравоохранения и спасти жизни", - отметил британский премьер.

Он добавил, что ограничения будут пересматривать ежемесячно.

Министр финансов Риши Сунак сообщил, что правительство будет выплачивать 80% заработной платы наемным работникам, которые в результате органичений не смогут работать – до 2500 фунтов стерлингов в месяц.

Как сообщалось ранее, в Италии количество погибших от коронавируса превысило 4000 человек, среди них – трое граждан Украины.