Коронавірус: Британія зачиняє паби, ресторани та розважальні заклади

Британія з 21 березня зачиняє паби, ресторани та розважальні заклади для протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Ми просимо кафе, паби, бари та ресторани зачинитися сьогодні якомога швидше та не відкриватися завтра", - зазначив він.



Усі нічні клуби, театри, кінотеатри, спортзали та розважальні центри також просять "зачинитися настільки швидко, наскільки це можливо".

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Водночас, уряд поки не запроваджуватиме суворих обмежень щодо основної транспортної інфраструктури, оскільки вона необхідна для забезпечення життєво необхідних послуг.

"Ми просимо вас залишатися вдома, щоб захистити нашу систему охорони здоров’я та врятувати життя", - зазначив британський прем’єр.



Він додав, що обмеження переглядатимуть щомісяця.



Міністр фінансів Ріші Сунак повідомив, що уряд виплачуватиме 80% заробітної плати найманим працівникам, які внаслідок обмежень не працюють - до 2,500 фунтів стерлінгів на місяць.



Як повідомлялося раніше, в Італії кількість загиблих від коронавірусу перевищила 4 тисячі осіб, серед них - троє громадян України.