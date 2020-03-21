Боррель: отношения с РФ – это стратегический вызов для ЕС

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает отношения с Россией стратегическим вызовом для Евросоюза.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Отношения с Россией являются стратегическим вызовом для ЕС. Внутри страны централизованная и авторитарная вертикаль продолжает укрепляться", - отметил Боррель.

Он напомнил, что в ответ на агрессию России против Украины и незаконную аннексию Крымского полуострова в 2014 году ЕС согласовал рамки политики в отношении России, включающих пять основных принципов.

"Эти политические рамки дают нам возможность проявить настойчивость и в то же время взаимодействовать с Россией в сферах, где есть четкие интересы ЕС. Реализация Минских соглашений остается ключевым условием для любых существенных изменений в отношениях ЕС и России. ЕС готов вернуться к более конструктивным отношениям с Россией только в том случае, если в решении ее конфликта с Украиной появится явный прогресс", - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, Что ЕС не признает и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма Россией.

"Встречаясь с представителями российского правительства на всех уровнях, мы всегда говорим, что если удастся добиться прогресса в ситуации с Украиной, это откроет путь для более глубокого осмысления наших отношений. Сильная и эффективная Европа отвечает интересам России. Так же, как и в наших интересах видеть стабильную и процветающую Россию. Россию, которая существует в мире с самой собой и со своими соседями.