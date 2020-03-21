Боррель: відносини з РФ – це стратегічний виклик для ЄС

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає відносини з Росією стратегічним викликом для Євросоюзу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відносини з Росією є стратегічним викликом для ЄС. Всередині країни централізована і авторитарна вертикаль продовжує зміцнюватися" - зазначив Боррель.

Він нагадав, що у відповідь на агресію Росії проти України і незаконну анексію Кримського півострова в 2014 році ЄС погодив рамки політики щодо Росії, що включають п'ять основних принципів.

"Ці політичні рамки дають нам можливість проявити наполегливість і в той же час взаємодіяти з Росією в сферах, де є чіткі інтереси ЄС. Реалізація Мінських угод залишається ключовою умовою для будь-яких істотних змін у відносинах ЄС і Росії. ЄС готовий повернутися до більш конструктивних відносин з Росією тільки в тому випадку, якщо у вирішенні її конфлікту з Україною з'явиться явний прогрес" - наголосив дипломат.

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Він також наголосив, Що ЄС не визнає і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією.

"Зустрічаючись з представниками російського уряду на всіх рівнях, ми завжди говоримо, що якщо вдасться домогтися прогресу в ситуації з Україною, це відкриє шлях для більш глибокого осмислення наших відносин. Сильна і ефективна Європа відповідає інтересам Росії. Так само, як і в наших інтересах бачити стабільну і процвітаючу Росію. Росію, яка існує в мирі з самою собою і зі своїми сусідами" - сказав Боррель.