Германия: число заражений коронавирусом превысило 22 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 22 672, а 86 человек умерли в связи с инфекцией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online, такие данные обнародовал федеральный институт здравоохранения Роберта Коха (RKI) в понедельник.

Согласно RKI, количество заражений в сутки увеличилось на 4062 случая, смертей - на 31. Однако, как отмечает институт, фактические цифры, вероятно, больше, поскольку не все местные органы здравоохранения подали свои данные за выходные.

Издание отмечает, что данные института Роберта Коха вызывают путаницу и могут быть неточными - именно из-за отсутствия полной официальной информации.

При этом американский университет Джона Хопкинса, который берет данные из общедоступных источников в интернете, официальных сайтов органов власти и их Twitter-аккаунтов, а также местных СМИ, приводит другие цифры.

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По его информации, по состоянию на утро понедельника в Германии зафиксировано 24 873 подтвержденных случаях заражения и 94 смертельных случая.

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