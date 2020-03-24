Германия согласилась эвакуировать граждан Украины из отдаленных стран

Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира на немецких самолетах.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместного с немецким коллегой Хайко Маасом заявления для прессы.

"Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу о том, чтобы немецкие самолеты забирали наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже будем помогать им добираться домой", - сказал Кулеба.

По его словам, речь идет прежде всего о Латинской Америке.

Во время разговора министры обсудили алгоритм, по которому это будет работать.

Напомним, группа граждан Украины вернется домой из Бразилии транзитом через Варшаву - об этом договорились украинские дипломаты с МИД Польши и польской авиакомпанией LOT.