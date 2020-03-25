Литва продлила общий карантин до 13 апреля

Из-за распространения коронавируса общий карантин в Литве продлен до 13 апреля включительно.

Соответствующее решение приняло правительство Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что Литва еще не достигла пика распространения коронавируса, поэтому карантин необходимо продолжить.

"Это минимальный срок - еще две недели. Понадобится продолжать или нет, будет зависеть от нас всех. Если небольшая часть общества будет вести себя так, как вела две недели, когда не придерживалась самоизоляция, когда врали, посещали общественные места и началось распространение вируса внутри нашей страны (...) если мы будем вести себя так, то, естественно, карантин, который мог длиться месяц, продлится неизвестно сколько. Если будем вести себя безответственно, то ситуация у нас будет, как в Италии или Испании", – сказал Скверняліс.

Правительство в среду также дополнило систему управления кризисом.

"Начнет функционировать специальный комитет правительства с участием основных министров, функцией которого будет координация всей ситуации, связанной с управлением коронавирусом – начиная с привлечения медицинских экспертов, логистики, финансирования, кибернетической безопасности и др.", – сказал глава правительства.

Ранее правительство приняло, что карантин вводится до 30 марта.

На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в нее, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, много магазинов, различные услуги. Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.

В среду правительство также дополнило некоторые условия карантина. В парках и других общественных местах жители должны находиться группами не более двух человек, за исключением членов одной семьи, придерживаться безопасной дистанции, избегать физического контакта, соблюдать гигиену, а места торговли и услуг должен посещать один член семьи. Также вписана рекомендация в общественных местах носить защитные маски или респираторы, или же другие средства, прикрывающие нос и рот.