Литва продовжила загальний карантин до 13 квітня

Через поширення коронавірусу загальний карантин у Литві продовжено до 13 квітня включно.

Відповідне рішення ухвалив уряд Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр Литви Саулюс Скверняліс сказав, що Литва ще не досягла піку поширення коронавірусу, тому карантин необхідно продовжити.

"Це мінімальний термін - ще два тижні. Знадобиться продовжувати чи ні, буде залежати від нас усіх. Якщо невелика частина суспільства буде поводити себе так, як поводила два тижні, коли не дотримувалася самоізоляція, коли брехали, відвідували громадські місця і почалося поширення вірусу всередині нашої країни (...) якщо ми будемо поводитися так, то, природно, карантин, який міг тривати місяць, триватиме невідомо скільки. Якщо будемо поводити себе безвідповідально, то ситуація у нас буде, як в Італії чи Іспанії", – сказав Скверняліс.

Уряд в середу також доповнив систему управління кризою.

"Почне функціонувати спеціальний комітет уряду за участю основних міністрів, функцією якого буде координування всієї ситуації, пов'язаної з управлінням коронавірусом – починаючи з залучення медичних експертів, логістики, фінансування, кібернетичної безпеки та ін.", – сказав глава уряду.

Раніше уряд ухвалив, що карантин вводиться до 30 березня.

На час карантину обмежений виїзд з країни і в'їзд в неї, заборонені масові заходи, закриті кафе, багато магазинів, різні послуги. Також не працюють освітні установи, жителям рекомендовано працювати з дому.

У середу уряд також доповнив деякі умови карантину. У парках та інших громадських місцях жителі повинні перебувати групами не більше двох осіб, за винятком членів однієї сім'ї, дотримуватися безпечної дистанції, уникати фізичного контакту, дотримуватися гігієни, а місця торгівлі та послуг повинен відвідувати один член сім'ї. Також вписана рекомендація в громадських місцях носити захисні маски або респіратори, або ж інші засоби, що прикривають ніс і рот.

Як повідомлялося, від коронавірусу у Литві померли 4 людини, заражених більше 250.