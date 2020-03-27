Франция продлила карантин еще на две недели

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о продлении карантинных мероприятий еще на две недели, то есть по крайней мере до среды 15 апреля, для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"С согласия президента республики я объявляю сегодня о продлении карантина еще на две недели, начиная со следующего вторника, то есть до среды 15 апреля", - заявил он после заседания правительства.

"Этот период, очевидно, может быть продолжен, если этого потребует ситуация в здравоохранении" – отметил Филипп.

Меры по сдерживанию эпидемии были приняты во Франции с 16 марта и сначала действовали до вторника 31 марта. Ученый совет с COVID-19 рекомендовала в общей сложности шесть недель карантина, до конца апреля.

"Ситуация со здоровьем быстро не улучшится" и "нам придется держаться", предупредил премьер-министр чуть раньше после кризисного заседания правительства в режиме видеоконференции.

"Эпидемическая волна прокатилась по всей Франции...)- это чрезвычайно высокая волна, и она подвергает всю систему здравоохранения, всю больничную систему огромном напряжении", – сказал он.