Франція продовжила карантин ще на два тижні

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив про продовження терміну карантинних заходів ще на два тижні, тобто принаймні до середи 15 квітня, для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"За згодою президента республіки я оголошую сьогодні про продовження терміну карантину ще на два тижні, починаючи з наступного вівторка, тобто до середи 15 квітня", - заявив він після засідання уряду.

"Цей період, очевидно, може бути продовжений, якщо цього вимагатиме ситуація в охороні здоров’я" – наголосив Філіп.

Заходи зі стримування епідемії були прийняті у Франції з 16 березня і спочатку діяли до вівторка 31 березня. Вчена рада з COVID-19 рекомендувала в цілому шість тижнів карантину, до кінця квітня.

"Ситуація зі здоров'ям швидко не покращиться" і "нам доведеться триматися", попередив прем'єр-міністр трохи раніше після кризового засідання уряду в режимі відеоконференції.

"Епідемічна хвиля прокотилася по всій Франції (...)- це надзвичайно висока хвиля, і вона піддає всю систему охорони здоров'я, всю лікарняну систему величезній напрузі" – сказав він.