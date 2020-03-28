Словакия смягчает карантин: откроются некоторые магазины
Правительство Словакии решило открыть с понедельника часть магазинов, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.
Правительственное решение касается так называемых "не жизненно важных" магазинов, которые продают велосипеды, товары для садоводства, строительные материалы, бытовую и компьютерную технику. Также могут работать нотариусы и адвокаты.
Эти магазины должны придерживаться тех же гигиенических стандартов, как и продуктовые магазины. Клиенты должны носить маски, иметь возможность воспользоваться дезинфектором и перчатками, соблюдать дистанцию в 2 метра.
В магазине может находиться только 1 покупатель на 25 квадратных метров площади.
В Словакии за последние 24 часа добавилось 23 новых заражений коронавирусом. Общее количество инфицированных людей в стране сейчас составляет 292.