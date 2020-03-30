Британия возвращает на работу 20 тысяч бывших медиков для борьбы с коронавирусом

Борис Джонсон сообщил, что 20 000 бывших сотрудников возвращаются в Национальную службу здравоохранения, чтобы помочь бороться с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр, который находится в самоизоляции после того, как ему поставили диагноз COVID-19, сказал в видеообращении, что Великобритания переживет кризис и похвалил 750 000 добровольцев, которые предложили помочь службе охраны здоровья.

В обращении на две с половиной минуты Джонсон сказал:"у нас есть 20 000 сотрудников Национальной службы здравоохранения, которые возвращаются в ее ряды - врачи и медсестры - это самая удивительная вещь".

Он также решил опровергнуть цитату бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер о том, что"общества не существует".

"Мы сделаем это, мы сделаем это вместе. Я думаю, что коронавирусная кризис уже доказала одно: общество действительно существует", – сказал Джонсон.

Ранее высокопоставленная чиновница британской системы здравоохранения Дженни Харрис предупредила, что ограничения, введенные в связи с коронавирусом, могут длиться до шести месяцев.