Британія повертає на роботу 20 тисяч колишніх медиків для боротьби з коронавірусом

Борис Джонсон повідомив, що 20 000 колишніх співробітників повертаються в Національну службу охорони здоров’я, щоб допомогти боротися з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Прем'єр-міністр, який перебуває у самоізоляції після того, як йому поставили діагноз COVID-19, сказав у відеозверненні, що Британія переживе кризу і похвалив 750 000 добровольців, які запропонували допомогти службі охорони здоров'я.

У зверненні на дві з половиною хвилини Джонсон сказав:"у нас є 20 000 співробітників Національної служби охорони здоров’я, які повертаються в її ряди - лікарі та медсестри - це найдивовижніша річ".

Він також вирішив спростувати сумнозвісну цитату колишнього прем'єр-міністра Маргарет Тетчер про те, що"суспільства не існує".

"Ми зробимо це, ми зробимо це разом. Я думаю, що коронавірусна криза вже довела одне: суспільство дійсно існує" – сказав Джонсон.

Раніше високопоставлена чиновниця британської системи охорони здоров’я Дженні Харріс попередила, що обмеження, запроваджені у зв’язку з корона вірусу, можуть тривати до шести місяців.