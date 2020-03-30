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В Польше мужчина три дня прожил в машине, боясь заразить коронавирусом семью

Понедельник, 30 марта 2020, 10:22

Житель города Острув-Великопольский прожил в машине три дня, ожидая результата теста на коронавирус, потому что не хотел подвергать риску свою семью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Мужчина, возвращаясь домой из-за границы, почувствовал себя нехорошо, и после приезда в город сразу отправился в больницу. Медики его осмотрели и диагностировали бронхит. У него также взяли мазок для тестирования на коронавирус, выдали рецепт и отправили домой.

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Но вместо того чтобы возвращаться домой, он поехал к местной санитарно-эпидемиологической станции, чтобы узнать, где ему ждать результата теста. Мужчина заявил, что не хочет ехать домой, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи.

"Его нельзя было отправить на карантин, потому что у него был бронхит, и ни один пациент (с таким диагнозом. - Ред.) не направляется на карантин. Поскольку у него были недостаточные симптомы для подозрения на коронавирусную инфекцию, его нельзя было госпитализировать в инфекционное отделение", - пояснил руководитель санитарно-эпидемиологической станции Анджей Белинский.

По его словам, мужчине следовало выспаться, согреться, выпить чай с лимоном и не покидать постель, пока он не выздоровеет и не получит результат теста на COVID-19.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического центра в течение трех дней, пока мужчина жил в машине, наблюдали за ним.

Результат теста на COVID-19 оказался отрицательным, и мужчина вернулся домой.

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