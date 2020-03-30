Немецкой экономике прогнозируют падение в 2020 году на 2,8%

По наиболее вероятному сценарию, в 2020 году ВВП Германии упадет на 2,8%, но в следующем году возобновит рост.

Как сообщает "Европейская правда", такой прогноз обнародовал Немецкий совет экономических экспертов.

"По базовому сценарию - который, по имеющейся информации, является наиболее вероятным, Совет предполагает, что в течение лета экономическая ситуация нормализуется, по той же тенденции, которая сейчас прослеживается в Китае. В этом случае ВВП страны в 2020 году снизится на 2,8%. В 2021 году возможен рост до 3,7%", - отмечается в отчете.

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По рисковому сценарию-1 (V) - при условии, если произойдет масштабная остановка производства или ограничительные меры продлятся дольше, чем сейчас предусмотрено, годовой ВВП может упасть на 5,4%. Однако "отсроченный эффект" может привести к росту экономики в 2021 году на 4,9%.

Если карантинные мероприятия продлятся дольше, чем до начала лета, восстановление экономики начнется не ранее 2021 года.

По рисковому сценарию-2 (U), если принятые правительством меры не помогут предупредить значительные негативные последствия для экономики, возможно падение ВВП на 4,5%, а рост в 2021 году - на 1%.

По прогнозу, обнародованному ранее мюнхенским Институтом экономических исследований (ifo Institut), в результате пандемии экономика Германии в 2020 году может сократиться на 1,5-6%.

Напомним, 23 марта немецкое правительство представило пакет мер на сумму до 750 млрд евро, чтобы смягчить ущерб от вспышки коронавируса для крупнейшей экономики Европы.