750 млрд євро на коронавірус: Німеччина схвалила пакет допомоги через епідемію

Німецький уряд в понеділок представив пакет заходів на суму до 750 мільярдів, щоб пом'якшити збиток від спалаху коронавірусу для найбільшої економіки Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Причому Берлін має намір взяти на себе новий борг вперше з 2013 року.

"Це дуже великий пакет з великою кількістю заходів", - сказав міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з міністром економіки Петером Альтмаєром, додавши, що Німеччина подвоїть кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Пакет включає додатковий бюджет федерального уряду в розмірі 156 мільярдів євро, який буде фінансуватися за рахунок нових позик. За словами Шольца, це підкреслює рішучість Берліна використовувати "все, що у нас є" для боротьби з наслідками спалаху коронавірусу.

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Уряд очікує, що пандемія коронавірусу занурить економіку в рецесію, і Шольц сказав, що його бюджетні плани засновані на припущенні, що валовий внутрішній продукт впаде приблизно на 5% в цьому році.

Альтмайер заявив, що уряд хотів би отримати допомогу компаніям якомога швидше і що Берлін готовий захистити фірми від небажаних поглинань під час кризи.

В пакет входить також схвалений урядом законопроєкт, який передбачає, що Фонд економічної стабільності (WSF) отримає кошти на суму до 100 мільярдів євро, які можуть спрямовані на пайові частки в компаніях, щоб перешкодити іноземним поглинанням.

Цей пакет включає також 100 мільярдів євро кредиту банку розвитку державного сектора KfW для кредитування постраждалих підприємств.

Для реалізації цих заходів німецький уряд збирається взяти на себе боргові зобов'язання, вперше з 2013 року. Враховуючи додатковий бюджет, загальна сума боргу може скласти 356 млрд євро, або 10% ВВП Німеччини.

Крім того, фонд стабільності запропонує 400 млрд євро кредитних гарантій для забезпечення корпоративного боргу у разі загрози дефолту, довівши обсяг загального пакета допомоги до 750 млрд євро.

Нагадаємо, польський уряд минулого тижня анонсував великий пакет допомоги економіці і підприємцям у зв’язку з пандемією коронавірусу у розмірі $52 млрд.