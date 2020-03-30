Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Португалии расследуют возможное убийство украинца инспекторами таможенной службы

Гражданство ЕС за год получили 15 400 украинцев: большинство - в Германии, Польше и Италии

Министр Кулеба или его отец могут быть уволены из МИД из-за конфликта интересов

Число погибших от коронавируса в Испании превысило 7300: за сутки умерли 812 человек






Вторая после Украины страна Европы решила закрыть метро из-за коронавируса

Понедельник, 30 марта 2020, 17:44

Грузия закрывает метро и вводит комендантский час для противодействия распространению коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Правительство Грузии вводит комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Также закрывают метрополитен в Тбилиси и прекращают городское и междугороднее сообщение общественным транспортом.

Читайте также
Грузия следом за Испанией отказалась от тестов китайской компании

"Полностью запрещается перемещение общественным транспортом любого типа, включая метро, ​​как в городах и муниципалитетах, так и между городами. Разрешается перемещение только легковыми автомобилями, включая такси, но только в случае, если учтена рекомендация Минздрава и в автомобиле будет не более трех человек, из них двое - на заднем сиденье", - отметил премьер.

Кроме того, людям запрещают собираться группами более трех человек. В магазинах и аптеках необходимо будет соблюдать дистанцию.

Новые ограничения вступают в силу с 8:00 31 марта.

По состоянию на вечер 30 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 100. 18 человек уже выздоровели. Почти 5000 граждан, недавно вернувшихся из-за границы, находятся на 14-дневной самоизоляции.

Напомним, 21 марта Грузия объявила о введении чрезвычайного положения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Грузия
powered by lun.ua