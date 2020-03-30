Вторая после Украины страна Европы решила закрыть метро из-за коронавируса

Грузия закрывает метро и вводит комендантский час для противодействия распространению коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Правительство Грузии вводит комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Также закрывают метрополитен в Тбилиси и прекращают городское и междугороднее сообщение общественным транспортом.

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"Полностью запрещается перемещение общественным транспортом любого типа, включая метро, ​​как в городах и муниципалитетах, так и между городами. Разрешается перемещение только легковыми автомобилями, включая такси, но только в случае, если учтена рекомендация Минздрава и в автомобиле будет не более трех человек, из них двое - на заднем сиденье", - отметил премьер.

Кроме того, людям запрещают собираться группами более трех человек. В магазинах и аптеках необходимо будет соблюдать дистанцию.

Новые ограничения вступают в силу с 8:00 31 марта.

По состоянию на вечер 30 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 100. 18 человек уже выздоровели. Почти 5000 граждан, недавно вернувшихся из-за границы, находятся на 14-дневной самоизоляции.

Напомним, 21 марта Грузия объявила о введении чрезвычайного положения.