Грузія запроваджує надзвичайний стан

У Грузії на 1 місяць запроваджується надзвичайний стан.

Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія після засідання Координаційної ради з реагування на поширення корона вірусу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

За словами прем’єра, всі фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися режиму надзвичайного стану. За порушення вводиться адміністративна відповідальність - фізичним особам в 3000 ларі (870 євро), юридичним особам - 15 тис. ларі (4350 євро).

Ті ж дії повторно викличуть кримінальну відповідальність строком до трьох років.

Під час надзвичайного стану у Грузії діятимуть наступні обмеження:

За порушення режиму ізоляції або карантину особи будуть примусово переведені до відповідної установи, за порушення правил будуть застосовані санкції. На міжнародне пасажирське сполучення встановлюються обмеження, крім вантажних перевезень.

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Встановлюються інші терміни та правила надання державних послуг. Уряду Грузії буде надано право в разі необхідності, з метою карантинної ізоляції для медичних цілей, обмежити право власності і використовувати майно фізичних або юридичних осіб і матеріальні засоби.

Обмежується збір більш ніж 10 осіб. Уряд матиме право обмежити приватним організаціям, бізнес-структурам або доручити їм виконання конкретної діяльності.

У разі необхідності уряд забезпечить регулювання цін на медикаменти, медичні послуги та продукти першої необхідності.

Офіційно НС в Грузії буде введений в суботу ввечері, після його затвердження в парламенті.