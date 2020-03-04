Никаких рукопожатий, объятий и поцелуев: в Италии новые меры против коронавируса

Правительство Италии сегодня проводит заседание, на котором должны утвердить новые меры по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Новые меры будут применяться ко всей стране в течение не менее 30 дней. Жителям рекомендуют воздерживаться от рукопожатий, объятий, поцелуев. Людей также могут попросить держаться в пределах метра друг от друга.

Кроме того, людям старше 75 лет будут рекомендовать оставаться дома, а также людям старше 65 лет, возможно, придется делать то же самое, если у них плохое состояние здоровья.

Также предлагается отменить все конференции и совещания, а спортивные мероприятия, включая футбольніе матчи, могут проходить при отсутствии зрителей.

Правительство также стремится укрепить систему здравоохранения, увеличив на 50% количество мест в отделениях интенсивной терапии, на которые сейчас приходится наибольшее давление в борьбе с коронавирусом.

Италия больше всех пострадала от распространения болезни среди европейских стран: зафиксировано 2260 случаев и 79 смертей, в том числе более 20 за последние 24 часа.