Музей Лувра возобновил работу после нескольких дней перерыва из-за коронавируса

Музей Лувра возобновляет работу после того, как его руководство приняло меры для уменьшения опасений работников относительно заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сотрудники музея Лувра, остававшиеся без работы с воскресенья из-за страха заразиться коронавирусом, проголосовали в среду за возобновление работы, что позволило популярному музею открыть свои двери во второй половине дня.

Руководство предприняло целый ряд новых антивирусных меры, чтобы поощрить сотрудников вернуться к работе. Среди них: более широкое распространение дезинфицирующих гелей и более частые ротации персонала, чтобы сотрудники могли мыть руки.

Сотрудников также уберут из комнаты, где демонстрируется "Мона Лиза" Леонардо да Винчи - они будут присутствовать только у входов в зал.

Напомним, во Франции жертвами нового коронавируса стали четыре человека.