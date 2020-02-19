Трамп измену не прощает: как президент США мстит за свой импичмент

Тільки-но четвертий в історії Сполучених Штатів імпічмент нарешті підійшов до свого логічного кінця - і відразу після зняття звинувачень президент Дональд Трамп почав мститися.

В першу чергу під удар потрапили ті, хто давав свідчення проти нього. Але одночасно помста може торкнутися навіть тих, хто просто недостатньо явно висловлював свою лояльність Трампу.

А це означає, що на Сполучені Штати чекають великі пертурбації. І варто розібратися, чого варто чекати тепер Америці й усьому світу.

Розв'язані руки президента

Після доволі впевненого завершення процедури імпічменту Трамп фактично отримує карт-бланш на укріплення своєї влади.

Більш того, в цьому його підтримують і виборці - адже після довгої бюрократичної тяганини, яка забирала всю увагу Сполучених Штатів протягом місяців, публіка зголодніла за реальною політикою та рішучими діями. І саме Трамп є тим політиком, який може це дати.

Звісно, очільник Білого дому не забарився скористатися новими можливостями.

Першою ластівкою стало персональне втручання президента в хід розслідування і суду над його колишнім політтехнологом Роджером Стоуном.

Трамп буквально накинувся на прокурорів та суддівську систему за нібито неправильний вирок - для Стоуна вимагали від 7 до 9 років позбавлення волі за брехню в суді та схиляння до брехні інших свідків.

Буквально за годину після критики президента генеральний прокурор Вільям Барр погодився із тезою президента і пообіцяв пом’якшити вирок Стоуну. Подібні загравання генпрокурора спричинили відставку всіх чотирьох прокурорів у справі Стоуна і ще спричинять хвилю відставок у Міністерстві юстиції.

Таке втручання явно не вписується у традиційну систему відносин американської судової та виконавчої влади. Як мінімум, це призведе до нового витка конфлікту між протрампівськими та незалежними суддями, але вже зараз це варто сприймати як маркер більш розв’язаних рук Трампа.

І не будемо забувати, що за ґратами вже опинилося доволі багато союзників Трампа часів кампанії 2016 року, тому працювати ще є над чим.

Вендета

За час процедури імпічменту не лише демократи встигли наговорити на Трампа багато всього. Деякі з його старих союзників, які впали в немилість або самі залишили кабінети Білого дому, також активно свідчили проти нього. І звісно, просто апаратні співробітники, експерти та дипломати, які також стали частиною процесу.

Перші голови вже полетіли.

Після закінчення імпічменту президент без тривалих роздумів звільнив Александра Віндмана - американського військового та аналітика українського походження, який у жовтні минулого року одним із перших публічно висловив занепокоєння щодо телефонного дзвінка президентів США та України (саме Віндман був одним із тих, хто безпосередньо слухав дзвінок).

Майже одразу під гарячу руку потрапив і посол США у Євросоюзі Гордон Сондленд, який також свідчив у справі імпічменту та запевняв, що йому відомий прямий зв’язок між Трампом та усіма махінаціями стосовно компанії "Бурісма" (саме та теза, яку захист Трампа систематично відкидав).

Вже за два дні після остаточного голосування щодо імпічменту Сондленд був знятий з посади, і дотепер ще невідомо, хто його замінить.

Втім, коло держслужбовців, які свідчили проти Трампа, є набагато ширшим. Тож, швидше за все, вендета триватиме.

Практика звільнення недобросовісних прибічників та опонентів із числа держслужбовців і раніше була притаманна Трампу. А зараз на це йому стане і снаги, і причин, і підтримки.

Ще сильніший Трамп

Програш демократів у імпічменті допоміг Трампу не лише втриматися на посаді, а й використати зброю його опонентів проти них самих.

На самому початку процедури імпічменту демократи сподівалися, що навіть якщо імпічмент не відбудеться, то всенародне розкриття інформації про оборудки Дональда Трампа точно допоможе їм завдати йому потужного удару.

Проте цього не сталося. Навпаки, саме завдяки всім розслідуванням Трамп на декілька місяців - багато в чому ключових для відбору першого пула демократичних кандидатів у президенти - опинився у центрі суспільної уваги.

І саме в цей час він завдав удару по Ірану, а потім врегулював з ним відносини. Саме в ці місяці він уклав нову торговельну угоду з Китаєм і закінчив довгу економічну війну. І саме під завершення імпічменту він пообіцяв досить значні податкові послаблення для середнього класу.

Тому якщо у вас виникне питання, хто створив Трампу гарні рейтинги перед виборами, то це були самі демократи.

Отже, зараз, у розпал президентських перегонів, кандидати гарячково шукають все нові й нові аргументи у словесних двобоях.

Спокійним виглядає лише чинний президент - поки що майже всі козирі у нього в руках.

Очевидно, що він та Республіканська партія розраховують на другий термін.

І якщо основне питання було в тому, якою ж буде Америка після невдалого імпічменту, то відповідь така: найімовірніше, Америка залишиться з президентом Трампом і Республіканською партією на чолі.

Автор: Олександр Краєв,

Рада зовнішньої політики "Українська призма"