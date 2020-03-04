Президент Сербии назначил парламентские выборы на 26 апреля

Президент Сербии Александар Вучич назначил очередные парламентские выборы на 26 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

"Согласно Конституции, я только что подписал решение о назначении парламентских выборов. Выборы были назначены на 26 апреля 2020 года. Я желаю всем участникам успеха", - заявил Вучич.

Он выразил надежду, что кампания будет мирной, чтобы избиратели смогли проголосовать за политику, которая будет способствовать их лучшему будущему.

"Выборы - это также большая ответственность не только за политические партии и группы граждан, участвующие в них. Выборы имеют решающее значение для каждого гражданина. Поэтому я прошу людей принять участие в выборах, проявить серьезность и ответственность за свою страну. Это лучший способ выбрать путь как для себя, так и для своих семей, но прежде всего - для нашей прекрасной Сербии", - сказал Вучич.

Выступая перед общественностью, президент Вучич ранее заявил, что предвыборная кампания продлится более 50 дней, будет одной из самых длинных кампаний в истории страны.