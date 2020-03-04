Президент Сербії призначив парламентські вибори на 26 квітня

Президент Сербії Александар Вучич призначив чергові парламентські вибори на 26 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"Відповідно до Конституції, я щойно підписав рішення про призначення парламентських виборів. Вибори були призначені на 26 квітня 2020 року. Я бажаю всім учасникам успіху" - заявив Вучич.

Він висловив сподівання, що кампанія буде мирною, щоб виборці змогли проголосувати за політику, яка сприятиме їх кращому майбутньому.

"Вибори є також великою відповідальністю не лише за політичні партії та групи громадян, які беруть участь у них. Вибори мають вирішальне значення для кожного громадянина. Тому я прошу людей взяти участь у виборах, проявити серйозність та відповідальність щодо своєї країни. Це найкращий спосіб вибрати шлях як для себе, так і для своїх сімей, але перш за все для нашої прекрасної Сербії", - сказав Вучич.

Виступаючи перед громадськістю, президент Вучич раніше заявив, що передвиборча кампанія триватиме понад 50 днів, що буде однією з найдовших кампаній в історії країни.