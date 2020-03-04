В Испании второй человек умер от коронавируса, число зараженных превысило 200
Среда, 4 марта 2020, 20:57
В Испании от коронавируса умер 82-летний мужчина, который стал второй жертвой заболевания в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.
Житель Страны басков умер от вызванной коронавирусом пневмонии, кроме этого он страдал рядом хронических болезней.
Первая смерть от нового вируса в Испании была зафиксирована в Валенсии во вторник.
Сейчас в Испании обнаружили более 200 случаев заражения коронавирусом. Семь человек находятся в очень тяжелом состоянии. Больше всего заражений зафиксировано в Мадриде.
В среду число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом достигла 100 000 по всему миру.
В Европе наиболее пострадавшей является Италия, где умерших уже 107.
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