В Швеции из-за коронавируса закрыли лыжные курорты

Шведский лыжный оператор Skistar заявил о закрытии своих курортов Оре, Селен и Вемдален перед пасхальными праздниками, поскольку коронавирус продолжает распространяться по стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Компания отметила, что приняла это решение после того, как Агентство общественного здравоохранения Швеции выразило обеспокоенность тем, что приток туристов в горы во время Пасхи может оказать неуправляемое дополнительное давление на сельские службы здравоохранения.

Больницы в небольших городах вблизи курортов уже и без того работают под серьезной нагрузкой из-за случаев коронавируса.

Накануне в Швеции также временно запретили посещать дома престарелых, чтобы избежать риска заражения пожилых людей.

Подход Швеции к борьбе с коронавирусом отличается от принятого в большинстве других европейских стран: несмотря на то, что людям рекомендуют работать из дома, школы страны в основном остаются открытыми, и до сих пор разрешено собираться группами до 50 человек.

По состоянию на 1 апреля в Швеции коронавирусом заразились около 5 тысяч человек, 239 пациентов умерли, 59 из них за последние сутки.