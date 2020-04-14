Коронавирус нашли у 1/3 британских медиков и работников критической инфраструктуры, сдавших тест
Коронавирус подтвердили у примерно трети британских медиков и работников критической инфраструктуры, сдавших тест.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Telegraph.
Из 16 888 тестов, которые сдали работники системы здравоохранения и критической инфраструктуры, у 5733 - 33% - результат оказался положительным.
Для сравнения, среди общего количества протестированных на коронавирус - 348 193, инфекцию подтвердили у 82 888, или 23%.
Великобритания начала тестирования работников "критических сфер" с 25 марта с целью снять для них сомнения относительно потребности в самоизоляции, если кто-то из их семьи или знакомых заболел коронавирусом.
По данным на вечер 13 апреля, за последние сутки от коронавируса в Великобритании умерли 717 человек, общее количество погибших превысило 11 000.
Темпы роста умерших от коронавируса в течение последних суток продолжили снижение. Так, в воскресенье сообщалось о 737 смертей, в субботу и пятницу - 917 и 980 соответственно.
.
.