Вице-премьер Испании поборола коронавирус и возвращается к работе

Вице-премьер Испании Кармен Кальво объявила во вторник, что выздоровела от коронавируса и возвращается к работе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Кальво получила положительный результат на коронавирус 25 марта. За три дня до этого она попала в клинику в Мадриде с симптомами ОРВИ. Она лечилась дома.

"Поддержка и солидарность со всеми, кто переживает эти тяжелые времена", - заявила она.

Заявление вице-премьера появилась на следующий день после того, как министр территориальной политики Каролина Дариас появилась на пресс-конференции после того, как также преодолела коронавирус.

Выписка Кальво из больницы решила открытый спор о роли лидера партии Unidas Podemos Пабло Иглесиаса в исполнительной власти. В то время как Кармен Кальво болела он мог выполнять обязанности главы правительства в случае болезни премьера Педро Санчеса.

Как сообщалось, общее число погибших от коронавирусной болезни в Испании достигло 18056.