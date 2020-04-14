Віцепрем’єрка Іспанії поборола коронавірус і повертається до роботи

Віцепрем’єрка Іспанії Кармен Кальво оголосила у вівторок, що подолала коронавірус і повертається до роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Кальво отримала позитивний результат на коронавірус 25 березня. За три дні до того вона потрапила до клініки у Мадриді з симптомами ГРВІ. Віцепрем’єрка лікувалася вдома.

"Моя підтримка і солідарність з усіма, хто переживає ці важкі часи" - заявила вона.

Заява віцепрем’єрки з'явилася на наступний день після того, як міністр територіальної політики Кароліна Даріас з'явилася на пресконференції після того, як також подолала коронавірус.

Виписка Кальво з лікарні вирішила відкриту суперечку про роль лідера партії Unidas Podemos Пабло Іглесіаса у виконавчій владі. У той час як Кармен Кальво хворіла він міг виконувати обов’язки глави уряду у разі хвороби прем’єра Педро Санчеса.

Як повідомлялося, загальна кількість загиблих від коронавірусної хвороби в Іспанії досягла 18056.