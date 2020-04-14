Итальянку оштрафовали за выгул черепахи

Римские правоохранители оштрафовали местную жительницу, которая решила насладиться солнечной погодой и вывела "выгулять" свою черепаху.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Патруль карабинеров заметил 50-летнюю женщину в понедельник в восточной части города. Она пояснила правоохранителям, что вывела погулять своего домашнего любимца - черепаху.

При этом женщина не стала использовать поводок, а просто поставила черепаху на землю и медленно шла рядом с ней.

Карабинеры не нашли объяснения женщины оправданной причиной выйти из дома, подчеркнув, что черепаха - это не собака.

В связи с этим женщине выписали штраф на 206 евро. После этого итальянке рекомендовали вернуться домой. Отмечается, что после этого женщина взяла черепаху на руки.

Напомним, на юге Франции за нарушение правил карантина оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на 8-метровом поводке.