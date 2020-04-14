Італійку оштрафували за вигул черепахи

Римські правоохоронці оштрафували місцеву мешканку, яка вирішила насолодитися сонячною погодою і вивела "вигуляти" свою черепаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Патруль карабінерів помітив 50-річну жінку в понеділок у східній частині міста. Вона пояснила правоохоронцям, що вивела погуляти свого домашнього улюбленця – черепаху.

При цьому жінка не стала використовувати повідок, а просто поставила черепаху на землю і повільно йшла поряд з нею.

Карабінери не знайшли пояснення жінки виправданою причиною вийти з дому, наголосивши, що черепаха – це не собака.

У зв’язку з цим жінці виписали штраф на 206 євро. Після цього італійці рекомендували повернутися додому. Зазначається, що після цього жінка взяла черепаху на руки.

Нагадаємо, на півдні Франції за порушення правил карантину оштрафували чоловіка, який вигулював кішку на 8-метровому повідку.