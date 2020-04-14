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Грузия продлит чрезвычайное положение до 10 мая

Вторник, 14 апреля 2020, 16:55

Правительство Грузии собирается продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 10 мая.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Rustavi2.

По его словам, в ближайшее время он вместе с президентом обратится к парламенту с просьбой продлить чрезвычайное положение.

"Это необходимые шаги, которые нужно в срочном порядке принять, чтобы не перейти на новый этап распространения вируса", - сказал Гахария.

Кроме того, правительство на 10 дней запретит въезд и выезд из четырех городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.

Режим чрезвычайного положения действовал в Грузии до 21 апреля.

В Грузии зафиксировано 296 случаев заражения коронавируса.

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