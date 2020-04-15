Чехия обнародовала план выхода из карантина: 20 апреля откроют рынки и разрешат свадьбы

Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание iRozhlas.

Министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек сказал, что карантин будет сниматься в пять этапов, начиная с 20 апреля. В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов.

"Мы разделили деловую активность на пять групп. С 20 апреля начнут работать все ремесленные мастерские, салоны по продаже автомобилей, а также будут открыты фермерские рынки. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены", - сказал Гавличек.

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По словам министра, еще одна волна снятия ограничений начнется 27 апреля. С этой даты откроются розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, то есть магазины с прямым доступом с улицы.

"В понедельник, 11 мая, мы предлагаем открыть магазины площадью до 1000 м², если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м², мы также откроем автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалок", - сказал Гавличек.

С 25 мая правительство предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

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Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня, когда снова будут открыты все учреждения в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, торговые центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, а также туристические маршруты.

Публичные мероприятия будут ограничены группами до 50 человек. "Этот сценарий основан на условиях, что эпидемия будет находиться под контролем, как это было до сих пор", - предупредил Гавличек.

Правительство Чехии начало ослаблять карантин на прошлой неделе, позволив открыть некоторые магазины.

Кроме того, начиная со вторника, чехам было разрешено выезжать за границу по "обоснованным" причинам, таким как деловые поездки или посещение семьи, при условии, что по возвращении они проходят 14-дневный карантин.

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