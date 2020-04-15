Чехія оприлюднила план виходу з карантину: 20 квітня відкриють ринки і дозволять весілля

Уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання iRozhlas.

Міністр промисловості, торгівлі та транспорту Карел Гавлічек сказав, що карантин буде знято в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. У понеділок відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів.

"Ми розділили ділову активність на п'ять груп. З 20 квітня почнуть працювати всі ремісничі майстерні, салони з продажу автомобілів, а також будуть відкриті фермерські ринки. Заняття спортом професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб будуть дозволені", - сказав Гавлічек.

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За словами міністра, ще одна хвиля зняття обмежень почнеться 27 квітня. З цієї дати відкриються роздрібні магазини площею до 200 квадратних метрів, якщо вони не знаходяться в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, тобто магазини, які мають прямий доступ з вулиці.

"У понеділок, 11 травня, ми пропонуємо відкрити магазини площею до 1000 м², якщо вони не знаходяться в торгових центрах площею понад 5000 м², ми також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягальні", - сказав Гавлічек.

З 25 травня уряд пропонує відкрити перукарні, солярії, масажні та аналогічні послуги, а також музеї, галереї та зоопарки.

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Завершальний етап пом'якшення запланований на 8 червня, коли знову будуть відкриті всі заклади в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, торгові центри, ресторани, кафе, винні бари, готелі, театри, а також туристичні маршрути.

Публічні заходи будуть обмежені групами до 50 осіб. "Цей сценарій заснований на умовах, що епідемія буде перебувати під контролем, як це було досі", - попередив Гавлічек.

Уряд Чехії почав послабляти карантин минулого тижня, дозволивши відкрити деякі магазини.

Крім того, починаючи з вівторка, чехам було дозволено виїжджати за кордон з "обгрунтованих" причин, таких як ділові поїздки або відвідування сім'ї, за умови, що після повернення вони проходять 14-денний карантин.

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