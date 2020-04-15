В ЕС утвердили создание суда в рамках ВТО с группой стран без США

Совет ЕС в среду утвердил создание параллельного суда в рамках ВТО без США, чтобы сделать возможным решение торговых споров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Сегодня Рада дала "зеленый свет" многостороннему временному апелляционному арбитражному соглашению (MPIA), новой системе, которая позволит ЕС вместе с другими членами ВТО преодолеть нынешний паралич Апелляционного органа ВТО и решать торговые споры между собой", - сказано в сообщении.

Новая система будет временной и будет отражать основные черты апелляционной системы ВТО.

MPIA позволит государствам-членам получить выгоду от обязательного урегулирования торговых споров и иметь право на независимое и беспристрастное рассмотрение апелляционных докладов, как это происходило в рамках ВТО.

Апелляционный орган ВТО не может рассматривать апелляции с 11 декабря 2019 года в связи с недостаточным количеством судей. Администрация Белого дома блокирует назначение судей, оставляя страны без платформы для решения торговых споров.

27 марта 2020 года о создании MPIA договорились Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Европейский Союз, Гватемала, Гонконг, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швейцария и Уругвай.