У ЄС затвердили створення суду в рамках СОТ з групою країн без США

Рада ЄС у середу затвердила створення паралельного суду в рамках СОТ без США, щоб уможливити вирішення торгових спорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Сьогодні Рада дала "зелене світло" багатосторонній тимчасовій апеляційній арбітражній угоді (MPIA), новій системі, яка дозволить ЄС разом з іншими членами СОТ подолати нинішній параліч Апеляційного органу СОТ і вирішувати торгові спори між собою", - сказано у повідомленні.

Нова система буде тимчасовою та відображатиме основні риси апеляційної системи СОТ.

MPIA дозволить державам-членам отримати вигоду від обов'язкового врегулювання торговельних суперечок і мати право на незалежний і неупереджений розгляд апеляційних доповідей, як це відбувалося в рамках СОТ.

Апеляційний орган СОТ не може розглядати апеляції з 11 грудня 2019 року у зв’язку з недостатньою кількістю суддів. Адміністрація Білого дому блокує призначення суддів, залишаючи країни без платформи для вирішення торгових суперечок.

27 березня 2020 року про створення MPIA домовились Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Європейський Союз, Гватемала, Гонконг, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Швейцарія та Уругвай.