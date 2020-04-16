Бельгия продлила карантин до 3 мая, но откроются некоторые магазины

Совет национальной безопасности Бельгии продлил меры по сдерживанию коронавируса на две недели, до 3 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В эти выходные снова откроются строительные магазины и садовые центры, они будут работать с учетом рекомендаций по ограничению количества покупателей и социальному дистанцированию.

Премьер-министр Софи Вилмс предупредила, что еще рано говорить о том, когда можно будет вернуться к нормальной жизни.

"Даже если распространение вируса замедлится, этот кризис еще не закончен. Мы должны продолжать наши усилия. Вот почему Совет безопасности принял несколько решений", - сказала она.

Вилмс подтвердила, что количество госпитализаций снижается в течение некоторого времени, в то время как количество пациентов в интенсивной терапии и количество смертей остаются высокими.

"Ситуация в домах престарелых остается критической", - добавила она.

Напомним, в Бельгии количество умерших от коронавирусной болезни за последние сутки выросло на 417 человек. Зафиксировано 1236 новых случаев заражения, общее число заражений с момента начала эпидемии увеличилось до 34 809.

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