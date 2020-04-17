Италия готовит приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом

Итальянское правительство подписало соглашение с разработчиками приложения для отслеживания контактов заболевших коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает La Repubblica.

Соглашение с разработчиками - стартапом Bending Spoons - подписал специальный правительственный уполномоченный по вопросам здравоохранения Доменико Аркур. Предполагается, что появление такого инструмента поможет Италии избежать повторной вспышки вируса после ослабления карантина в стране.

Приложение будет называться Immuni и работать на основе Bluetooth.

После установки на телефон пользователя оно будет сохранять анонимизированные данные о том, какие устройства находились рядом с владельцем телефона на расстоянии, на котором есть риск инфицирования коронавирусом.

Если человек заметит у себя подозрительные симптомы, он может вручную проинформировать приложение о своем статусе. Тогда другие пользователи приложения, которые проходили рядом в опасной близости, получат предупреждения.

Чтобы приложение работало эффективно, его должны установить как минимум 60% жителей страны.

Отмечается, что использование приложения будет исключительно добровольным.

По состоянию на 16 апреля от коронавируса в Италии умерли более 22 000 человек, выздоровели уже более 40 000. Вчера зафиксировали один из самых высоких показателей выздоровлений за сутки - 2072 человек. В то же время несколько возросло количество новых заражений.

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 168 941. Италия на третьем месте в мире после США и Испании.

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