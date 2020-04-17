Італія готує додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус

Італійський уряд підписав угоду із розробниками додатку для відстеження контактів осіб, які захворіли на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє La Repubblica.

Угоду з розробниками – стартапом Bending Spoons – підписав спеціальний урядовий уповноважений з питань охорони здоров’я Доменіко Аркурі. Передбачається, що поява такого інструменту допоможе Італії уникнути повторного спалаху вірусу після послаблення карантинних обмежень в країні.

Додаток називатиметься Immuni та працюватиме на основі Bluetooth.

Після встановлення на телефон користувача він зберігатиме анонімізовані дані про те, які пристрої знаходилися поруч із власником телефону на відстані, на якій є ризик інфікування коронавірусом.

Якщо людина помітить у себе підозрілі симптоми, вона може вручну поінформувати додаток про свій статус. Тоді інші користувачі додатка, які проходили поруч на небезпечній відстані, отримають попередження.

Читайте також Данія дозволить відкритися перукарням та автошколам

Щоб додаток працював ефективно, його мають встановити щонайменш 60% мешканців країни.

Зазначається, що використання додатка буде виключно добровільним.

Станом на 16 квітня від коронавірусу в Італії померли понад 22 тисячі людей, одужали вже більше 40 тисяч. Вчора зафіксували один з найвищих показників одужань за добу - 2072 осіб. Водночас, дещо зросла кількість нових заражень.

Кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу досягла 168 941. За ними Італія на третьому місці у світі після США та Іспанії.

Читайте також: Епідемія із найменшими втратами: як Німеччина готується до пом'якшення карантину.