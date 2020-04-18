Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус в Италии: число новых случаев уменьшилось, уровень смертности стабилен

В Британии уменьшилось количество новых случаев и умерших от коронавируса

Саммит Восточного партнерства перенесут на вторую половину 2020 года - СМИ

Количество заражений коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч






Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч

Суббота, 18 апреля 2020, 14:09

Количество умерших от коронавируса в Испании увеличилось до 20 043, за последние сутки зафиксировано 565 летальных случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки зарегистрировали 3658 новых случаев заражения коронавирусом - это на полторы тысячи меньше, чем днем ​​ранее.

Общее количество инфицированных составляет 191 726 человек. По данным Министерства здравоохранения, 74 662 человек выздоровели.

Как сообщалось, правительство Испании надеется, что после 26 апреля страна начнет возвращаться к "нормальной жизни".

В Испании с понедельника возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

Читайте также: Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Эпидемия в цифрах Испания
powered by lun.ua