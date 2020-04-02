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Коронавирус во Франции: количество смертей превысило 4000

Четверг, 2 апреля 2020, 07:30

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 509 человек – всего с начала эпидемии.

Об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, сообщает "Европейская правда" .

Общее число умерших от коронавирусной болезни во Франции возросло до 4032. 83% умерших – это люди в возрасте старше 70 лет.

Пока с симптомами болезни во Франции госпитализированы 24639 людей. Это на 1882 случая больше, чем было накануне.

При этом число пациентов, находящихся в реанимации, превысило 6 тысяч. Это значительно больше, чем начальное количество мест в отделениях интенсивной терапии французских больниц, которые изначально были рассчитаны на прием 5 тысяч пациентов.

"Итак, вы сами видите усилия, которые делаются ради создания новых мест в отделениях интенсивной терапии", - сказал Саломон.

С начала эпидемии во Франции излечились от коронавирус почти 11 тысяч человек, из них почти полторы тысячи – в течение последних суток.

Напомним, в течение предыдущих суток во Франции от коронавирус умерло 499 человек.

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Коронавирус Франция
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