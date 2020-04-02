Коронавірус у Франції: кількість смертей перевищила 4000

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померли 509 людей – найбільше з початку епідемії.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда" .

Загальне число померлих від коронавірусної хвороби у Франції зросло до 4032. 83% померлих – це люди у віці старше 70 років.

Наразі з симптомами хвороби у Франції госпіталізовані 24639 людей. Це на 1882 випадки більше, ніж було напередодні.

При цьому число пацієнтів, які перебувають у реанімації, перевищило 6 тисяч. Це значно більше, ніж початкова кількість місць у відділеннях інтенсивної терапії французьких лікарень, які початково були розраховані на прийом 5 тисяч пацієнтів.

"Отже ви самі бачите зусилля, які робляться задля створення нових місць у відділеннях інтенсивної терапії" - сказав Саломон.

З початку епідемії у Франції вилікувалися від коронавірусу майже 11 тисяч людей, з них майже півтори тисячі – протягом останньої доби.

Нагадаємо, протягом попередньої доби у Франції від коронавірусу померли 499 людей.