Главы МИД стран ЕС обсудят Украину, Восточное партнерство в свете пандемии

Министры иностранных дел стран ЕС проведут оценку политики в отношении Восточного партнерства в контексте пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Заседание министров в формате видеоконференции пройдет 22 апреля.

"Министры оценят подход и политику ЕС в отношении восточных соседей в свете пандемии COVID-19. Министры уделят особое внимание Украине и региона Восточного партнерства", - сообщили в Совете ЕС.

В рамках текущих вопросов министры также сосредоточат свое внимание на последних международных событиях, особенно связанных с последующей деятельностью по реагированию на пандемию, а также коснутся ситуации в Ливии.

Председательствовать на заседании высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.