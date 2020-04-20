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Глави МЗС країн ЄС обговорять Україну і Східне партнерство у світлі пандемії

Понеділок, 20 квітня 2020, 13:56

Міністри закордонних справ країн ЄС здійснять оцінку політики щодо Східного партнерства в контексті пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Засідання міністрів у форматі відеоконференції пройде 22 квітня.

"Міністри оцінять підхід і політику ЄС щодо східних сусідів в світлі пандемії COVID-19. Міністри приділять особливу увагу Україні та регіону Східного партнерства" - повідомили у Раді ЄС.

В рамках поточних питань міністри також зосередять свою увагу на останніх міжнародних подіях, особливо пов'язаних з подальшою діяльністю з реагування на пандемію, а також торкнуться ситуації в Лівії.

Головуватиме на засіданні високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

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