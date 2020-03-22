Два землетрясения в Загребе: повреждены здания и главный собор Хорватии
Два землетрясения произошли в воскресенье утром в хорватской столице Загребе, есть разрушения в центре города, о пострадавших пока информации не поступало.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошло в 6:24 утра в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 километров.
В 7:01 утра в Загребе ощущалось новое землетрясение магнитудой 5,0, а в 7:41 произошел третий толчок магнитудой 3,7.
В центре города зафиксировано повреждение зданий, в частности, упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.
В некоторых районах города не было электричества и воды. Информации о пострадавших не поступало.
Министерство внутренних дел призывает граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии в связи с карантином.
Напомним, в субботу Национальный штаб гражданской защиты Хорватии приняло решение приостановить движение общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
За последние 24 часа коронавируса в Хорватии заразились 78 человек, общее число заражений составляет 206.