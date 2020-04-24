Коронавирус в Испании: за сутки выздоровели больше людей, чем заболело, умерших меньше

В Испании за последние сутки подтверждено 367 смертельных случаев среди инфицированных коронавируса, и это число снижается шестой день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

С начала коронавирусного кризиса в Испании умерли 22 524 инфицированных. 440 человек скончались от коронавируса за предыдущие 24 часа. Это немного больше, чем позавчера, когда умерло 435 человек.

Уже шестой день подряд количество погибших не превышает 500.

Количество пациентов с коронавирусом, выздоровевших в течение последних 24 часов, превысило количество новых случаев: за сутки из больниц выписали 3105 человек (всего 92355), тогда как новых инфекций подтверждено 2796.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что карантин помогает достигать поставленных целей, но страна все еще находится в тяжелой фазе, поэтому чрезвычайное положение было продлено еще на 15 дней.

С воскресенья Испания смягчает карантин для детей. Детям до 14 лет можно будет выходить из дома один раз в день в течение одного часа с 9 утра до 9 вечера в одном километре от дома в сопровождении ответственного взрослого. В парки ходить запрещено.

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