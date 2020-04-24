В Боснии сократили комендантский час после решения Конституционного суда

Федеральный штаб гражданской защиты Федерации Боснии и Герцеговины ослабил ограничения, касающиеся комендантского часа, после соответствующего решения Конституционного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Klix.

В Боснии были введены ограничения для борьбы с распространением коронавируса, согласно которым пожилым людям и детям вообще не разрешалось покидать свои квартиры. Суд постановил, что эти ограничения нарушают Конституцию.

Отныне людям старше 65 лет позволят оставлять свои дома с 09:00 до 13:00 в понедельник, среду и пятницу. Тем, кто моложе 18 лет, будет разрешено выходить во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 20:00.

Суд в своем решении отметил, что необходимо и в дальнейшем соблюдать правила социального дистанцирования и другие ограничительные меры.

В Боснии официально зафиксирован 1421 случай коронавируса и 55 смертей среди инфицированных.