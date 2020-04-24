У Боснії зменшили комендантську годину після рішення Конституційного суду

Федеральний штаб цивільного захисту Федерації Боснії і Герцеговини послабив обмеження, які стосувалися комендантської години, після відповідного рішення Конституційного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на боснійське видання Klix.

У Боснії були введені обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу, згідно з якими людям похилого віку та дітям взагалі не дозволялося залишати своє помешкання. Суд постановив, що ці обмеження порушують Конституцію.

Відтепер людям старше 65 років дозволять залишати свої домівки з 09:00 до 1300 у понеділок, середу та п’ятницю. Тим, хто молодше 18 років буде дозволено виходити у вівторок, четвер і суботу з 14:00 до 20:00.

Суд у своєму рішення зазначив, що необхідно і надалі дотримуватися правил соціального дистанціювання та інших обмежувальних заходів.

В Боснії офіційно зафіксовано 1421 випадок коронавірусу і 55 смертей серед інфікованих.