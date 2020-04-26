Коронавирус нашли у животных на норковых фермах в Нидерландах

Две норковые фермы в Нидерландах подтвердили случаи коронавируса среди своих животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно заявлению министерства сельского хозяйства, в норок были различные симптомы, включая проблемы с дыханием.

Предыдущие исследования показали, что хорьки, которые относятся к тому же семейству, что и норка, чувствительны к заражению COVID-19, заявило министерство.

Чтобы определить источник инфекции, было начато расследование.

На фермах в провинции Брабант, где у норок подтвердили коронавирус, были работники с симптомами COVID-19.

Это не первый раз, когда животные заразились коронавирусом. В начале этого месяца тигр в зоопарке Бронкса в США имел положительный результат анализов.