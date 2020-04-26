Коронавірус знайшли у тварин на норкових фермах у Нідерландах
Неділя, 26 квітня 2020, 17:05
Дві норкові ферми в Нідерландах підтвердили випадки коронавірусу серед своїх тварин.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Згідно із заявою міністерства сільського господарства, у норок були різні симптоми, включаючи проблеми з диханням.
Попередні дослідження показали, що тхори, які належать до тієї ж родини, що і норка, чутливі до зараження COVID-19, заявило міністерство.
Щоб визначити джерело інфекції, було розпочато розслідування.
На фермах в провінції Брабант, де у норок підтвердили коронавірус, були працівники з симптомами COVID-19.
Це не вперше, коли тварини заразилися коронавірусом. На початку цього місяця тигр у зоопарку Бронкса в США мав позитивний результат аналізів.
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