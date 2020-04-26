Коронавірус знайшли у тварин на норкових фермах у Нідерландах

Дві норкові ферми в Нідерландах підтвердили випадки коронавірусу серед своїх тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно із заявою міністерства сільського господарства, у норок були різні симптоми, включаючи проблеми з диханням.

Попередні дослідження показали, що тхори, які належать до тієї ж родини, що і норка, чутливі до зараження COVID-19, заявило міністерство.

Щоб визначити джерело інфекції, було розпочато розслідування.

На фермах в провінції Брабант, де у норок підтвердили коронавірус, були працівники з симптомами COVID-19.

Це не вперше, коли тварини заразилися коронавірусом. На початку цього місяця тигр у зоопарку Бронкса в США мав позитивний результат аналізів.