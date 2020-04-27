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Премьер Британии, переболевший коронавирусом, возвращается к работе

Понедельник, 27 апреля 2020, 08:37

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется на работу в понедельник, через месяц после того, как у него обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Он провел неделю в больнице Святого Фомы в Лондоне, включая три ночи в реанимации, после того как был госпитализирован 5 апреля.

Позже он сказал, что все могло пойти по-другому" , когда он был в больнице.

Джонсон вернется к своим постоянным обязанностям - председательства на очередном утреннем заседании правительства по ситуации с болезнью, переговоров со старшими министрами и официальными лицами. Пока неизвестно, будет ли вести пресбрифинг в понедельник.

Ожидается также, что он обсудит планы изменения - но не отмены режима карантина, до истечения крайнего срока 7 мая, когда правительство по закону обязан объявить о своем следующем пересмотре правил.

Ранее Джонсон заявил, что обязан своей жизнью сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

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